Какой наряд выбрать, чтобы стать звездой новогоднего праздника? Что будет актуально в новом 2019-ом и как добавить изюминку к своему образу? Модные советы к празднику и не только дали нам настоящие профессионалы. Их рекомендации выслушала Валерия Саенко.

Какой наряд выбрать, чтобы стать звездой новогоднего праздника? Что будет актуально в новом 2019-ом и как добавить изюминку к своему образу? Модные советы к празднику и не только дали нам настоящие профессионалы. Их рекомендации выслушала Валерия Саенко.Цветом 2019 года институт Pantone выбрал коралловый. Но если вы не готовы к ярким экспериментам, не стоит расстраиваться. Выбирайте классику: черный цвет остается актуальным. Вот такой вариант праздничного платья подойдет для нежных натур. Кружево сочетается с черным шифоном, контрастирует с цветом кожи. Хотите быть поярче - обратите внимание на детали.Алина Киселёва, стилист: "Если говорить о праздничном наряде, можно выбрать черный, инкрустированный, например, пайетками, посмотрите, как красиво фактура и декор на черном смотрятся".Боятся ярких деталей, говорят стилисты, не стоит. В моде все блестящее: стразы, пайетки, люрекс. Среди тканей, на первое место выходят дорогие: бархат, парча и шифон. В них можно выглядеть празднично даже в повседневном образе. Для узкого круга друзей можно подобрать такой комплект: мохеровому свитеру праздничность здесь придает люрексовая нить. Добавить изысканности в образ можно с помощью вот такого бархатного топа. Есть модный вариант и для более экстравагантных особ.Алина Киселёва, стилист: "Уже несколько сезонов в моде остаются перья. Перья могут присутствовать в виде декора, дополняя простой силуэт платья, делая его нарядным, либо выполнять функцию аксессуара, как на этом мохеровом свитере, такая нежная брошка, она очень хорошо гармонирует и придает нарядность образу".Ещё один тренд переходящий из сезона в сезон - кюлоты, это широкие брюки или юбка-брюки. Они могут быть разной длины из разных материалов. Для праздничного наряда выбирайте модели с интересными деталями, например, бархатными вставками. Любители брючных костюмов могут составить еще один модный лук.Алина Киселёва, стилист: "Для любителей классики, и не только, хочу предложить, даже настаиваю, на обычном брючном костюме который имеет жакет в стиле смокинг. Такой вариант будет беспроигрышно смотреться на любом мероприятии, особенно, если вы его будете комбинировать вот с таким шелковым изящным топом".При составлении модного образа важно помнить, не одежда красит человека, а наоборот. Так что главное в наряде - это комфорт, тогда его хозяйка будет блистать особенно.