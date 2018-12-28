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<a href="http://33live.ru/novosti/28-12-2018-kakoj-on-simvol-2019.html" target="_blank">Какой он, символ 2019?</a> - Каким будет новый 2019-й год? Возможно, таким же, как и его символ - свинья! Астрологи утверждают, что грядущий год обещает быть денежным и удачливым, как свинья-копилка, особенно, для тех, кто задумал в 2019-ом продвинуться по карьерной лестнице! Наш корреспондент Влада Медкова, изучила символ 2019-го на живом примере.