Решением спорных вопросов, которые возникают между Москвой и Минском в процессе интеграции, займутся члены специальной группы. Распоряжение о её создании подписал Дмитрий Медведев. Экономики двух стран тесно связаны — взаимный товарооборот приближается к 40 миллиардам долларов. Для сравнения — это примерно как у России с Германией и почти вдвое больше, чем с США.

Решением спорных вопросов, которые возникают между Москвой и Минском в процессе интеграции, займутся члены специальной группы. Распоряжение о её создании подписал Дмитрий Медведев. Экономики двух стран тесно связаны — взаимный товарооборот приближается к 40 миллиардам долларов. Для сравнения — это примерно как у России с Германией и почти вдвое больше, чем с США.За запуском с космодрома "Восточный" следят не только в королёвском ЦУПе, но и на минском предприятии "Пеленг". Здесь делают инфракрасные сканеры и оптику для спутников, которые ракета "Союз" успешно выводит на орбиту.Спутник "Канопус В" — пожалуй самый яркий пример российско-белорусского сотрудничества в космической сфере. Россия производит платформу аппарата, на орбите их сейчас 7, Беларусь — оптическую аппаратуру, которая уже позволяет делать фотографии Земли с расстояния в 500 километров. В стадии разработки камера, при помощи которой можно детально рассмотреть, например, самолет на взлетно-посадочной полосе."Подобные аппараты есть у очень ограниченного числа стран, они только-только начали их запускать. Мы надеемся, что в 20-е годы сделаем подобный аппарат, и он будет иметь коммерческий эффект", — рассказал Владимир Покрышкин, генеральный директор ОАО "Пеленг".В планах — увеличение совместной росийско-белорусской группировки на орбите до 15 аппаратов.С небес спускаемся на землю, почти даже под землю, где в карьере работает гигантский самосвал БелАЗ.Современные модификации грузовика оснащаются российскими 15-цилиндровыми дизельными и газомоторными двигателями нового поколения. Российские же специалисты сделали так, что 240-тонный "дом" на колесах теперь может передвигаться без водителя, там, к примеру, где воздух загазован или зашкаливает счетчик Гейгера."Первое, естественно, это желание убрать водителя из этих опасных зон, повысить безопасность", — рассказал Евгений Гучек, начальник конструкторского бюро ОАО "БелАЗ".На заводе в Жодино конечная сборка машин производится очень редко. Только с демонстрационными и выставочными целями. Машина, как правило, по частям доставляется к месту ее использования, и уже там специалистами завода собирается. Как раз сейчас идет сборка первых беспилотных самосвалов на разрезе в Хакассии.Союзное государство — это больше сотни совместных проектов. От атомной энергетики до гуманитарных. Перед Новым годом российское посольство организует для многодетных семей елку в минском Большом театре.