Английская актриса заявила, что всегда хотела обладать мужской способностью справлять нужду стоя. Об этом Кира Найтли рассказала в интервью зарубежному изданию.

Английская актриса заявила, что всегда хотела обладать мужской способностью справлятьнужду стоя. Об этом Кира Найтли рассказала в интервью зарубежному изданию.В детском возрасте будущая звезда вела себя как мальчик: она отказываласьносить юбки и любила играть в футбол. "В 11 лет я обожала фильм "Крестный отец".Я мечтала стать Аль Пачино. Самые лучшие роли в кино всегда достаются мужчинам.Я не хочу играть милую девушку, живущую по соседству, или любящую мать. Я всегданахожусь в поиске приключений", – поделилась актриса.призналась, что всегда хотела уметь писать стоя. "Яникогда не хотела иметь мужской половой орган. Может, только для того, чтобы пописать надерево. Возможность делать это стоя – очень удобно. Ты просто вытаскиваешь его ивсе. Но сама идея иметь что-то уязвимое, болтающееся между ног мне не нравится",– заявила она.В этом году в широкий прокат вышел фильм "Коллет", в которомактриса сыграла писательницу-феминистку, которая начинает испытыватьчувства к женскому полу. Эта роль для стала попыткой изучить "мужскую сторону женщины". "Практически каждый мой персонаж отвергает стереотипы. Поэтому я обожаю исторические ленты, где женщин помещают в оковы", – отметила она.