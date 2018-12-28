Английская актриса заявила, что всегда хотела обладать мужской способностью справлять
нужду стоя. Об этом Кира Найтли рассказала в интервью зарубежному изданию.
Английская актриса заявила, что всегда хотела обладать мужской способностью справлять
нужду стоя. Об этом Кира Найтли рассказала в интервью зарубежному изданию.
В детском возрасте будущая звезда вела себя как мальчик: она отказывалась
носить юбки и любила играть в футбол. "В 11 лет я обожала фильм "Крестный отец".
Я мечтала стать Аль Пачино. Самые лучшие роли в кино всегда достаются мужчинам.
Я не хочу играть милую девушку, живущую по соседству, или любящую мать. Я всегда
нахожусь в поиске приключений", – поделилась актриса.
призналась, что всегда хотела уметь писать стоя. "Я
никогда не хотела иметь мужской половой орган. Может, только для того, чтобы пописать на
дерево. Возможность делать это стоя – очень удобно. Ты просто вытаскиваешь его и
все. Но сама идея иметь что-то уязвимое, болтающееся между ног мне не нравится",
– заявила она.
В этом году в широкий прокат вышел фильм "Коллет", в котором
актриса сыграла писательницу-феминистку, которая начинает испытывать
чувства к женскому полу. Эта роль для стала попыткой изучить "мужскую сторону женщины". "Практически каждый мой персонаж отвергает стереотипы. Поэтому я обожаю исторические ленты, где женщин помещают в оковы", – отметила она.