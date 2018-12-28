Российский конькобежец Павел Кулижников одержал победу на турнире памяти Б. И. Шавырина, который проходит в Коломне, с лучшим мировым результатом текущего сезона. Россиянин проехал дистанцию 500 метров за 34,40 секунды.

Российский конькобежец Павел Кулижников одержал победу на турнире памяти Б. И. Шавырина, который проходит в Коломне, с лучшим мировым результатом текущего сезона. Россиянин проехал дистанцию 500 метров за 34,40 секунды.Предыдущее достижение принадлежало также Кулижникову и было продемонстрировано на этапе Кубка мира в голландском Херенвене. Тогда россиянин проехал 500 метров за 34,49 секунды.Вторым в Коломне стал Виктор Муштаков, время которого составило 34,96 секунды. Третье время продемонстрировал Руслан Мурашов. Он преодолел дистанцию за 34,97 секунды.В женской сетке соревнований со временем 37,84 победу праздновала Ольга Фаткулина. Следом за ней финишировала Ангелина Голикова (37,88), а тройку лучших замкнула Дарья Качанова, время которой составило 37,96 секунды.