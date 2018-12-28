Российский телеканал НТВ отказался транслировать выступление
Веры Брежневой. Номер звезды на популярном музыкальном шоу будет вырезан из
эфира.
Российский телеканал НТВ отказался транслировать выступление
Веры Брежневой. Номер звезды на популярном музыкальном шоу будет вырезан из
эфира.
На днях Брежневой вручили престижную премию Нового радио
"Высшая лига". Артистка выступила на церемонии, поразив присутствующих
откровенным нарядом и цветущим внешним видом.
НТВ будет транслировать награждение 30 декабря, однако поклонники не смогут увидеть Брежневу на своих экранах. Ее просто выкинули из эфира. Ходят слухи, что руководство канала
приказало добавить Веру в "черный список". Отметим, что официального подтверждения
этой информации нет.
Поговаривают, что отношения певицы и
телевизионщиков уже давно испорчены. Свидетели утверждают, что ранее
вокалистка наотрез отказывалась давать комментарии журналистам НТВ. Об этом
сообщает .
Напомним, ранее украинская поп-исполнительница появилась на
"Главном новогоднем концерте" в спортивном комплексе
"Олимпийский" в объемном черном платье с открытым плечом. Некоторые
пользователи Сети сравнили ее наряд с мусорным мешком. Вера Брежнева осталась
равнодушной к комментариям недоброжелателей. Большинство подписчиков назвали ее
образ удачным и заявили, что звезда выглядела роскошно в этом платье.