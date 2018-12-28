Российский телеканал НТВ отказался транслировать выступление Веры Брежневой. Номер звезды на популярном музыкальном шоу будет вырезан из эфира.

Российский телеканал НТВ отказался транслировать выступлениеВеры Брежневой. Номер звезды на популярном музыкальном шоу будет вырезан изэфира.На днях Брежневой вручили престижную премию Нового радио"Высшая лига". Артистка выступила на церемонии, поразив присутствующихоткровенным нарядом и цветущим внешним видом.НТВ будет транслировать награждение 30 декабря, однако поклонники не смогут увидеть Брежневу на своих экранах. Ее просто выкинули из эфира. Ходят слухи, что руководство каналаприказало добавить Веру в "черный список". Отметим, что официального подтвержденияэтой информации нет.Поговаривают, что отношения певицы ителевизионщиков уже давно испорчены. Свидетели утверждают, что ранеевокалистка наотрез отказывалась давать комментарии журналистам НТВ. Об этомсообщает .Напомним, ранее украинская поп-исполнительница появилась на"Главном новогоднем концерте" в спортивном комплексе"Олимпийский" в объемном черном платье с открытым плечом. Некоторыепользователи Сети сравнили ее наряд с мусорным мешком. Вера Брежнева осталасьравнодушной к комментариям недоброжелателей. Большинство подписчиков назвали ееобраз удачным и заявили, что звезда выглядела роскошно в этом платье.