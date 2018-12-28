Более 4 тысяч банок с пластмассовой красной икрой ежедневно сходили с конвейера расположенного на востоке Москвы подпольного цеха, где трудились нелегальные мигранты. Производители сомнительного деликатеса сняли на видео рабочий процесс.

Более 4 тысяч банок с "пластмассовой" красной икрой ежедневно сходили с конвейера расположенного на востоке Москвы подпольного цеха, где трудились нелегальные мигранты, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Производители сомнительного деликатеса сняли на видео рабочий процесс."Технические свойства пластмасс: прочность и долговечность, тепло- и морозостойкость, химическая стойкость" и "Пенополимеры на основе реакционноспособных олигомеров" — такие книги обнаружили оперативники в помещении, где хранились ведра и вакуумные пакеты с красной икрой. Икру, вернее, тот технологический продукт, который ее имитировал, пятеро рабочих вручную отвешивали и закатывали в банки — за день они сдавали 40 коробок по 108 упаковок в каждой. Товар забирал владелец подпольного бизнеса — некий гражданин Азербайджана, дальше он поставлялся крупными партиями на продовольственные рынки Центрального федерального округа."В образцах … проведенным исследованием ДНК рыб не обнаружено", — уточнили стражи порядка. Состав деликатеса они не назвали.Всего было изъято около 5,5 тонны фальсификата. Нелегально находившихся на территории РФ рабочих ждет депортация, а вот выйти на след организатора бизнеса оперативникам пока не удалось.