Матчем в Хабаровске между местным Амуром и санкт-петербургским СКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Один из лидеров Западной конференции одержал вторую победу в выездной серии, обыграв тигров со счетом 2:0.

Матчем в Хабаровске между местным "Амуром" и санкт-петербургским СКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Один из лидеров Западной конференции одержал вторую победу в выездной серии, обыграв "тигров" со счетом 2:0.Первые два периода прошли без заброшенных шайб. Лишь в заключительной двадцатиминутке зрители дождались голов. На 47-й минуте армейский нападающий Наиль Якупов отличился в большинстве. Под занавес встречи Артем Земченок увеличил преимущество гостей, отравив шайбу уже в пустые ворота.Вратарь СКА Игорь Шестеркин оформил "сухарь", который оказался для него шестым в нынешнем сезоне.У СКА стало 66 очков после 41 игры. Команда Ильи Воробьева занимает второе место в Западной конференции КХЛ. Хабаровский "Амур" остался на 12-й позиции в Восточной конференции с 31 баллом после 42 встреч.