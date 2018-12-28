Массовая драка прервала матч регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). К молодецкой потехе подключился даже вратарь.

Массовая драка прервала матч регулярного чемпионата Молодежнойхоккейной лиги (МХЛ). К молодецкой потехе подключился даже вратарь.В сошлись игроки российского "Динамо" икитайского "Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян". Во втором периоде, присчете 1:1, защитник бело-голубых ДаниилЕгоров столкнулся с вратарем "Куньлуня" Филипом Красановски.В массовой потасовке, которая началась после столкновения,принял участие главный потерпевший, голкипер "Куньлуня". Однако не спасла китайскую команду от поражения. После драки москвичизабросили еще три шайбы и победили со счетом 4:1, сообщает "Чемпионат".