Массовая драка прервала матч регулярного чемпионата Молодежной
хоккейной лиги (МХЛ). К молодецкой потехе подключился даже вратарь.
Массовая драка прервала матч регулярного чемпионата Молодежной
хоккейной лиги (МХЛ). К молодецкой потехе подключился даже вратарь.
В сошлись игроки российского "Динамо" и
китайского "Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян". Во втором периоде, при
счете 1:1, защитник бело-голубых Даниил
Егоров столкнулся с вратарем "Куньлуня" Филипом Красановски.
В массовой потасовке, которая началась после столкновения,
принял участие главный потерпевший, голкипер "Куньлуня". Однако не спасла китайскую команду от поражения. После драки москвичи
забросили еще три шайбы и победили со счетом 4:1, сообщает "Чемпионат".