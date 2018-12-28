Программа очередного игрового дня Континентальной хоккейной лиги продолжилась в Ярославле, где местный Локомотив одержал победу над московским Спартаком. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников.

Программа очередного игрового дня Континентальной хоккейной лиги продолжилась в Ярославле, где местный "Локомотив" одержал победу над московским "Спартаком". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников.Подопечные Дмитрия Квартального открыли счет в самом начале игры благодаря голу Павла Кудрявцева. Спартаковцы ответили голом Александра Хохлачева в середине поединка. Однако "Локомотив" уже в заключительном периоде забросил две шайбы и выиграл противостояние с "красно-белыми". Голы забивали Данил Юртайкин и Александр Елесин.Для "Локо" эта победа стала четвертой кряду в регулярном чемпионате КХЛ. Ярославцы продолжают сохранять за собой четвертую строчку в Западной конференции, набрав 57 очков. "Спартак" же с 48 баллами занимает на Западе 5 место.