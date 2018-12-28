Популярный блогер прокомментировала новость о том, что актер Марат Башаров избил свою супругу Елизавету. В новом материале Лена Миро затронула тему домашнего насилия.

Популярный блогер прокомментировала новость о том,что актер Марат Башаров избил свою супругу Елизавету. В новом материале Лена Миро затронула тему домашнего насилия.Блогер считает, что жертвы насилия не рассказывают о случившемсяпо двум причинам. Во-первых, им стыдно признаться, что их избивают дома, а, во-вторых,женщины боятся будущего. "А куда я пойду?" – думает женщина, на которую поднимаетруку муж. Она так думает, даже если у неё живы и здоровы родители, есть братьяи сёстры. Женщине всё равно кажется, что ей некуда идти", – отметила Лена.По мнению Миро, все пострадавшие знают, что незаслужили такого отношения к себе. Они терпят побои, потомучто "переоценивают значение мужчин в своей жизни". Женщины часто жертвуют своими интересами и мечтами ради противоположного пола, потому что в обществе широко распространен "миф о том, что мужчина – главный приз в жизниженщины, что без него она дефективна".В конце Лена обратилась ко всем жертвам насилия. Женщина должна смело уходить от мужчины, который посмел поднять на нее руку, и не думать о том, что скажут знакомые. "Лучше быть одинокой официанткой, чем женой богатого тирана.... Вам может быть страшно вступить в новую жизнь. Этонормально. Но вам не должно быть стыдно", – заявила она.Напомним, о том, что телеведущий Марат Башаров избил свою новую супругу Елизавету Шевыркову, рассказал ее брат Федор. Он сообщил, что уродственницы травма носа, и всю ночь она провела в травмпункте. Вскоре Елизавета Шевыркова опровергла данную информацию. Тем не менее в Сети еще можно увидеть фотографии, которые свидетельствуют о наличии у нее увечий.