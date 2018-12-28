Первая ракетка Зеленого континента Ник Киргиос попал в не самую веселую ситуацию накануне турнира в австралийском Брисбене, где он год назад завоевал титул чемпиона. Будучи на Рождество дома в Канберре теннисист был укушен ядовитым пауком и вынужден был обратиться к медикам.

Первая ракетка Зеленого континента Ник Киргиос попал в не самую веселую ситуацию накануне турнира в австралийском Брисбене, где он год назад завоевал титул чемпиона. Будучи на Рождество дома в Канберре теннисист был укушен ядовитым пауком и вынужден был обратиться к медикам.К счастью для 35-й ракетки рейтинга АТР ничего страшного не произошло, сообщает издание The Age. Медики определили, что укус не спровоцировал тотального изменения здоровья спортсмена. Тем не менее, Киргиос был вынужден изменить время приезда в Брисбен и организаторы Brisbane International ожидают 23-летнего теннисиста у себя двумя днями позже.