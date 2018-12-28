Лидеры Франции и Германии призвали обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив и освободить украинских моряков. Также в совместном заявлении Эммануэль Макрон и Ангела Меркель выразили обеспокоенность соблюдением прав человека в Крыму и участившимися проверками в Азовском море.

Лидеры Франции и Германии призвали обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив и освободить украинских моряков. Также в совместном заявлении Эммануэль Макрон и Ангела Меркель выразили обеспокоенность соблюдением прав человека в Крыму и участившимися проверками в Азовском море, сообщает агентство РИА Новости.Напомним, 25 ноября два бронекатера ВМС Украины, "Бердянск" и "Никополь", вместе с буксиром "Яны Капу" незаконно пересекли границу России и попытались пройти через Керченский пролив. Судам ФСБ России пришлось применить силу, чтобы остановить нарушителей. Все моряки арестованы. Сейчас они находятся в СИЗО.