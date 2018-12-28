Марат Башаров в очередной раз избил свою жену. Известный актер сломал ей нос, у женщины было кровотечение. Всю ночь супруга Башарова провела в травмпункте. Это уже не первый случай рукоприкладства со стороны известного артиста: бывшую жену Екатерину Архарову он избивал до сотрясения мозга.

Марат Башаров в очередной раз избил свою жену Елизавету. Ее брат рассказал изданию StarHit, что актер и телеведущий сломал ей нос, у женщины было кровотечение.По его словам, всю ночь Елизавета провела в травмпункте.В прессу попала справка из поликлиники от 27 декабря, в которой сказано, что у Башаровой Е.М. закрытый перелом носа.Это уже не первый случай рукоприкладства со стороны известного артиста. Год назад сообщалось, что эту жену он уже избивал. А несколько лет назад в прессу просочились сведения о том, что Башаров жестоко избивал свою предыдущую жену – племянницу Эммануила Виторгана актрису Екатерину Архарову.Медики фиксировали у нее несколько раз сотрясение головного мозга. Через год после этой резонансной истории, уже после развода с Башаровым, медики обнаружили у Архаровой опухоль мозга.