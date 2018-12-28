В конце декабря в Британии начинается охотничий сезон.
Жители королевства запасают к рождественскому столу оленину, мясо птицы и прочую
дичь.
В конце декабря в Британии начинается охотничий сезон.
Жители королевства запасают к рождественскому столу оленину, мясо птицы и прочую
дичь.
Охота во всех своих проявлениях является наидревнейшей
традицией британских островов. Особой популярностью здесь пользуется убийство фазанов.
В Англии это не просто отстрел дичи, а настоящий светский раут.
В загонной охоте на фазанов обязательно принимают участие
члены королевской семьи. В этом году ружье начищали для принца Гарри. Однако монарший
отпрыск заявил, что не приедет.
К слову, по информации от инсайдера, близкого к королевскому
дворцу, герцога Сассекского не пустила жена – Меган Маркл. Экс-актриса устроила
избраннику большой скандал, мол, не должен ее избранник участвовать в кровопролитии.
"Это отвратительная традиция", – заявила она супругу.
Отметим, что Маркл ярая защитница прав животных. Герцогиня Сассекская не носит
изделия из натурального меха и кожи, а также придерживается веганской диеты.
Однако в день открытия охоты, внук королевы все же появился. Герцог Сассекский сделал первый выстрел на глазах у собравшихся любителей дичи.
Пока Гарри резвился с
друзьями в лесу, Меган проводила время с его семьей. Поговаривают, что супругу монаршего
отпрыска вынудили поступиться своими принципами. В итоге она одобрила поход на это не очень этичное мероприятие. Об этом сообщает Radaronline.com.