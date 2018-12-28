В конце декабря в Британии начинается охотничий сезон. Жители королевства запасают к рождественскому столу оленину, мясо птицы и прочую дичь.

В конце декабря в Британии начинается охотничий сезон.Жители королевства запасают к рождественскому столу оленину, мясо птицы и прочуюдичь.Охота во всех своих проявлениях является наидревнейшейтрадицией британских островов. Особой популярностью здесь пользуется убийство фазанов.В Англии это не просто отстрел дичи, а настоящий светский раут.В загонной охоте на фазанов обязательно принимают участиечлены королевской семьи. В этом году ружье начищали для принца Гарри. Однако монаршийотпрыск заявил, что не приедет.К слову, по информации от инсайдера, близкого к королевскомудворцу, герцога Сассекского не пустила жена – Меган Маркл. Экс-актриса устроилаизбраннику большой скандал, мол, не должен ее избранник участвовать в кровопролитии."Это отвратительная традиция", – заявила она супругу.Отметим, что Маркл ярая защитница прав животных. Герцогиня Сассекская не носитизделия из натурального меха и кожи, а также придерживается веганской диеты.Однако в день открытия охоты, внук королевы все же появился. Герцог Сассекский сделал первый выстрел на глазах у собравшихся любителей дичи.Пока Гарри резвился сдрузьями в лесу, Меган проводила время с его семьей. Поговаривают, что супругу монаршегоотпрыска вынудили поступиться своими принципами. В итоге она одобрила поход на это не очень этичное мероприятие. Об этом сообщает Radaronline.com.