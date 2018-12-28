В Хабаровске суд не стал отправлять в тюрьму 63-летнюю женщину, которая в состоянии аффекта убила 42-летнего сына, а затем расчленила тело болгаркой. Суд учел сотрудничество матери-убийцы со следствием и то, что сын был алкоголиком и тунеядцем, унижал и бил ее. Женщине дали 2 года домашнего ареста.

В Хабаровске суд не стал отправлять в тюрьму 63-летнюю женщину, которая в состоянии аффекта убила своего 42-летнего сына, а затем расчленила его тело болгаркой.В ходе следствия и суда было установлено, что мать и сын проживали вместе. 42-летний мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, бил, унижал и оскорблял свою мать.Как отмечается на сайте управления СК РФ по Хабаровскому краю, пожилая женщина длительное время находилась в психотравмирующей ситуации, вызванной систематическим аморальным поведением сына.В конце августа между ними произошла очередная ссора, во время которой мать ударила сына сковородой по голове, а затем нанесла ему несколько ножевых ранений.От полученных травм мужчина скончался, а его мать, чтобы скрыть следы преступления, купила болгарку и расчленила тело сына.Его останки женщина разложила по пакетам и через несколько дней вынесла их из дома, чтобы выбросить.Соседи пенсионерки сообщили о ее подозрительных действиях в правоохранительные органы, и полицейские задержали убийцу вместе с мешками прямо у подъезда ее дома.В ходе следствия женщина дала признательные показания и активно сотрудничала со следствием. В результате суд назначил ей наказание в виде одного года и 11 месяцев ограничения свободы (это мера пресечения, схожая с домашним арестом).