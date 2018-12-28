Европейские лидеры докатились до шантажа в адрес Владимира Путина. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон требуют от президента России обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе и освободить задержанных украинских моряков.

Европейскиелидеры докатились до шантажа в адрес Владимира Путина. Ангела Меркель и ЭммануэльМакрон требуют от президента России обеспечить свободное судоходство вКерченском проливе и освободить задержанных украинских моряков.По мнению президентаФранции и канцлера Германии, арестованные Россией украинские моряки должнывстретить Новый год в кругу семьи. "Мы требуем свободный ибеспрепятственный проход через Керченский пролив для всех судов, а также безусловноеосвобождение нелегально захваченных украинских моряков", – говорится в совместномзаявлении двух политиков.Странно, почемуМеркель и Макрон, которые контактируют с украинским президентом намного больше,чем с российским, не предупредили Петра Порошенко о последствиях провокации вКерченском проливе. В том, что лидер Незалежной советовался с ними и со своимивашингтонскими друзьями, можно не сомневаться. Порошенко уже давно несамостоятельная фигура, все его действия обязательно согласовываются состаршими товарищами.Сейчас, последраки махать кулаками уже поздно, а уж, тем более, чего-то требовать от лидера ядерной державы. Россия действовала строго в рамкахмеждународного права и своего законодательства. Арестованные украинские морякиобвиняются в серьезном преступлении – незаконном пересечении границы в составевооруженной группы.Все стенания Запада по поводу их незаконного задержания –пустые звуки. Это уже давал понять Владимир Путин, когда предупреждалукраинские власти о жестком ответе Москвы на возможные новые провокации.Заявлениеразгневанных правдорубов Макрона и Меркель возмутило первого заместителяпредседателя комитета Госдумы по безопасности Александра Шерина. Он назвал требование двух политиков вмешательствомво внутренние дела России и напомнил всему цивилизованному миру задержанной понадуманному обвинения в США гражданке России Марии Бутиной."Если такимобразом Меркель и Макрон борются за соблюдение прав человека, то пусть таким жетоном требуют от США освободить россиянку Марию Бутину, а от Украины – их Надежду Савченко, которую в Киеве сначала сделали национальнойгероиней, а потом в тюрьму отправили", – обратился к европейским политикамдепутат.Он посоветовалканцлеру и президенту заниматься своими внутренними делами: Меркель разобратьсяс беженцами-преступниками, а Макрону усмирить "желтые жилеты". "У одной беженцынасилуют немецких женщин, а у другого – "желтые жилеты" устраивают уличныебеспорядки. Пусть свои проблемы решают, а не требования нам выдвигают", -сказал Александр Шерин в интервью РИА ФАН.Напомним, что 25 ноября три украинских корабля нарушилиграницу России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Онисовершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских пограничников.Через несколько часов суда были задержаны вместе с экипажами, а спустянесколько дней суд отправил моряков под арест на два месяца.Президент Украины Петр Порошенко после этого ввел вприграничных с Россией областях военное положение сроком на месяц. Украинскийлидер также пообещал провести масштабные армейские учения на границе с нашейстраной.Российскийпрезидент разъяснил мировому сообществу, что наши пограничники во время инцидента действовали поправилам, в то время как украинские военные не реагировали на сигналы. ВладимирПутин дал понять, что Россия не позволит никому нарушать свои границы иигнорировать установленные правила судоходства в Керченском проливе.