Европейские
лидеры докатились до шантажа в адрес Владимира Путина. Ангела Меркель и Эммануэль
Макрон требуют от президента России обеспечить свободное судоходство в
Керченском проливе и освободить задержанных украинских моряков.
Европейские
лидеры докатились до шантажа в адрес Владимира Путина. Ангела Меркель и Эммануэль
Макрон требуют от президента России обеспечить свободное судоходство в
Керченском проливе и освободить задержанных украинских моряков.
По мнению президента
Франции и канцлера Германии, арестованные Россией украинские моряки должны
встретить Новый год в кругу семьи. "Мы требуем свободный и
беспрепятственный проход через Керченский пролив для всех судов, а также безусловное
освобождение нелегально захваченных украинских моряков", – говорится в совместном
заявлении двух политиков.
Странно, почему
Меркель и Макрон, которые контактируют с украинским президентом намного больше,
чем с российским, не предупредили Петра Порошенко о последствиях провокации в
Керченском проливе. В том, что лидер Незалежной советовался с ними и со своими
вашингтонскими друзьями, можно не сомневаться. Порошенко уже давно не
самостоятельная фигура, все его действия обязательно согласовываются со
старшими товарищами.
Сейчас, после
драки махать кулаками уже поздно, а уж, тем более, чего-то требовать от лидера ядерной державы. Россия действовала строго в рамках
международного права и своего законодательства. Арестованные украинские моряки
обвиняются в серьезном преступлении – незаконном пересечении границы в составе
вооруженной группы.
Все стенания Запада по поводу их незаконного задержания –
пустые звуки. Это уже давал понять Владимир Путин, когда предупреждал
украинские власти о жестком ответе Москвы на возможные новые провокации.
Заявление
разгневанных правдорубов Макрона и Меркель возмутило первого заместителя
председателя комитета Госдумы по безопасности Александра Шерина. Он назвал требование двух политиков вмешательством
во внутренние дела России и напомнил всему цивилизованному миру задержанной по
надуманному обвинения в США гражданке России Марии Бутиной.
"Если таким
образом Меркель и Макрон борются за соблюдение прав человека, то пусть таким же
тоном требуют от США освободить россиянку Марию Бутину, а от Украины – их Надежду Савченко, которую в Киеве сначала сделали национальной
героиней, а потом в тюрьму отправили", – обратился к европейским политикам
депутат.
Он посоветовал
канцлеру и президенту заниматься своими внутренними делами: Меркель разобраться
с беженцами-преступниками, а Макрону усмирить "желтые жилеты". "У одной беженцы
насилуют немецких женщин, а у другого – "желтые жилеты" устраивают уличные
беспорядки. Пусть свои проблемы решают, а не требования нам выдвигают", -
сказал Александр Шерин в интервью РИА ФАН.
Напомним, что 25 ноября три украинских корабля нарушили
границу России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они
совершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских пограничников.
Через несколько часов суда были задержаны вместе с экипажами, а спустя
несколько дней суд отправил моряков под арест на два месяца.
Президент Украины Петр Порошенко после этого ввел в
приграничных с Россией областях военное положение сроком на месяц. Украинский
лидер также пообещал провести масштабные армейские учения на границе с нашей
страной.
Российский
президент разъяснил мировому сообществу, что наши пограничники во время инцидента действовали по
правилам, в то время как украинские военные не реагировали на сигналы. Владимир
Путин дал понять, что Россия не позволит никому нарушать свои границы и
игнорировать установленные правила судоходства в Керченском проливе.