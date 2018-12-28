Стал известен состав главного боя турнира российской лиги смешанных единоборств AСА-94, который 30 марта пройдет в столице Краснодарского края. В октагоне встретятся чемпион мира и Европы Гога Шаматава и первый номер рейтинга Лиги Расул Албасханов.

Стал известен состав главного боя турнира российской лиги смешанных единоборств AСА-94, который 30 марта пройдет в столице Краснодарского края. В октагоне встретятся чемпион мира и Европы Гога Шаматава и первый номер рейтинга Лиги Расул Албасханов."Такого непредсказуемого противостояния в наилегчайшем весе не было давно, — считает президент лиги ACA Алексей Яценко. – Албасханов — яркий представитель школы вольной борьбы. Имеет большой опыт титульных поединков с сильнейшими соперниками, что делает его бесспорным фаворитом в его весе".По мнению Яценко, перед Шаматавой стоит непростая задача: сдержать соперника, заряженного на победу сабмишном за счет борцовской техники: "Но Албасханов не ограничивается только работой в партере, легко отражает прессинг в стойке. Главное, что уже ясно, Гоге предстоит нелегкое испытание"."Это делает поединок отличным зрелищем, где с одной стороны — опаснейший и супер-техничный ударник, с другой — мастер партера с отличными навыками ударника и хорошей защитой. Каждый будет стараться доминировать и может финишировать соперника в любую секунду", — сказал глава АСА.