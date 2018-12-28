Маленькая Лиза Галкина вновь произвела фурор в соцсетях. В Instagram появился трогательный снимок девочки.

МаленькаяЛиза Галкина вновь произвела фурор в соцсетях. В Instagram появился трогательныйснимок девочки.Фото опубликовали на одной из страничек всоциальной сети, посвященных Алле Пугачевой и ее семье. Лиза позирует в шляпкесвоей знаменитой матери.Также на малышке черное платьице и белыеколготки с сандалиями. "Маленькая модница", – подписана фотография. Отметим,что Лиза любит красоваться в вещах родительницы. При этом перед камерой девочкадержится, как настоящая звезда.Многие пользователи соцсети пришли к выводу,что артистичность малышка унаследовала у родителей. "Лизонька прирожденный актриса. Папа и мама подарили ей своюхаризму", "Модняшка-кукляшка! Необыкновенная!" "Непередаваемая красота.Прелесть, как хороша", "Боженьки мои. Счастья тебе", "Золотой ребенок!", – растаяли от умиления поклонникизвездной семьи.Отметим, чтоАлла Пугачева, а особенно ее супруг Максим Галкин, очень любят выставлять всоцсетях снимки своих детей. Они практически с первых дней жизни показываютжизнь Лизы и Гарри. В свою очередь поклонники в долгу не остаются и всегдаоставляют под фотографиями сотни восторженных комментариев.Сейчас звездноесемейство вовсю готовится к встрече Нового года. В доме Пугачевой и Галкина снетерпением ждут праздника. Как только в Подмосковье выпал снег, Лиза иГарри отправились играть в снежки во дворе. Также заботливые родителиустановили для малышей горку.