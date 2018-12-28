Маленькая
Лиза Галкина вновь произвела фурор в соцсетях. В Instagram появился трогательный
снимок девочки.
Маленькая
Лиза Галкина вновь произвела фурор в соцсетях. В Instagram появился трогательный
снимок девочки.
Фото опубликовали на одной из страничек в
социальной сети, посвященных Алле Пугачевой и ее семье. Лиза позирует в шляпке
своей знаменитой матери.
Также на малышке черное платьице и белые
колготки с сандалиями. "Маленькая модница", – подписана фотография. Отметим,
что Лиза любит красоваться в вещах родительницы. При этом перед камерой девочка
держится, как настоящая звезда.
Многие пользователи соцсети пришли к выводу,
что артистичность малышка унаследовала у родителей. "Лизонька прирожденный актриса. Папа и мама подарили ей свою
харизму", "Модняшка-кукляшка! Необыкновенная!" "Непередаваемая красота.
Прелесть, как хороша", "Боженьки мои. Счастья тебе", "Золотой ребенок!", – растаяли от умиления поклонники
звездной семьи.
Отметим, что
Алла Пугачева, а особенно ее супруг Максим Галкин, очень любят выставлять в
соцсетях снимки своих детей. Они практически с первых дней жизни показывают
жизнь Лизы и Гарри. В свою очередь поклонники в долгу не остаются и всегда
оставляют под фотографиями сотни восторженных комментариев.
Сейчас звездное
семейство вовсю готовится к встрече Нового года. В доме Пугачевой и Галкина с
нетерпением ждут праздника. Как только в Подмосковье выпал снег, Лиза и
Гарри отправились играть в снежки во дворе. Также заботливые родители
установили для малышей горку.