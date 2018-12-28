Журналисты ряда новостных и спортивных изданий стран Балканского полуострова определили лучших спортсменов региона. Первое место получил футболист сборной Хорватии Лука Модрич, вторым стал сербский теннисист Новак Джокович, третьей - теннисистка из Румынии Симона Халеп.

Журналисты ряда новостных и спортивных изданий стран Балканского полуострова определили лучших спортсменов региона. Первое место получил футболист сборной Хорватии Лука Модрич, вторым стал сербский теннисист Новак Джокович, третьей — теннисистка из Румынии Симона Халеп.Опрос был организован Новостным агентством Болгарии (BTA) и в нем приняли участие журналисты из Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Греции, Македонии, Черногории, Румынии, Сербии и Турции.Стоит напомнить, что Модрич вместе с мадридским "Реалом" выиграл Лигу чемпионов, а затем со сборной своей страны – серебряные медали чемпионата мира в России. Джокович выиграл два титула турниров "Большого шлема" – на Уимблдоне и Open. Халеп победила на французском Roland Garros и стала первой ракеткой мира.