Вся страна обсуждает семейную драму Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которые недавно оформили развод. Виновницей расставания артистов называют личную помощницу юмориста Татьяну Брухунову.

Вся страна обсуждает семейную драму ЕвгенияПетросяна и Елены Степаненко, которые недавно оформили развод. Виновницей расставания артистов называютличную помощницу юмориста Татьяну Брухунову.Согласно слухам, 29-летняяБрухунова является любовницей Евгения Вагановича. В преддверие Нового года, 30декабря она откровенно расскажет о взаимоотношениях с артистом в программе"Эксклюзив" Дмитрия Борисова на Первом Канале.В анонсе выпуска шоу телеведущий заинтриговал зрителей. "Онаготова рассказать все!". Кроме того, он заверил, что передачу будут обсуждатьвсе. Дмитрий подчеркнул, что это будет не рядовое интервью.По словам Борисова, Брухунова впервые поделится с публикойподробностями взаимоотношений с 73-летним юмористом и своей личной жизни вцелом. "При этом она сразу была настроена на ту степень откровенности, когдагерой готов обсуждать любые темы и отвечать на совершенно любые вопросы. Конечно,я воспользовался этим и задал ей все те вопросы, которые витали в воздухе послепоявления новостей о разделе имущества Петросяна и Степаненко", – цитируетведущего "Газета.Ru".Напомним, слухи о разладев семье Евгения Петросяна появились еще минувшем летом. Вскоре подтвердилась иинформация о разводе артистов. В середине ноября Хамовнический суд Москвы официальнорасторг брак юмористов. Одной из главных причин расставания Петросяна иСтепаненко называли именно Брухунову. В Сети даже утверждалось, что онабеременна от Евгения Вагановича.