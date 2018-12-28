Вся страна обсуждает семейную драму Евгения
Петросяна и Елены Степаненко, которые недавно оформили развод. Виновницей расставания артистов называют
личную помощницу юмориста Татьяну Брухунову.
Вся страна обсуждает семейную драму Евгения
Петросяна и Елены Степаненко, которые недавно оформили развод. Виновницей расставания артистов называют
личную помощницу юмориста Татьяну Брухунову.
Согласно слухам, 29-летняя
Брухунова является любовницей Евгения Вагановича. В преддверие Нового года, 30
декабря она откровенно расскажет о взаимоотношениях с артистом в программе
"Эксклюзив" Дмитрия Борисова на Первом Канале.
В анонсе выпуска шоу телеведущий заинтриговал зрителей. "Она
готова рассказать все!". Кроме того, он заверил, что передачу будут обсуждать
все. Дмитрий подчеркнул, что это будет не рядовое интервью.
По словам Борисова, Брухунова впервые поделится с публикой
подробностями взаимоотношений с 73-летним юмористом и своей личной жизни в
целом. "При этом она сразу была настроена на ту степень откровенности, когда
герой готов обсуждать любые темы и отвечать на совершенно любые вопросы. Конечно,
я воспользовался этим и задал ей все те вопросы, которые витали в воздухе после
появления новостей о разделе имущества Петросяна и Степаненко", – цитирует
ведущего "Газета.Ru".
Напомним, слухи о разладе
в семье Евгения Петросяна появились еще минувшем летом. Вскоре подтвердилась и
информация о разводе артистов. В середине ноября Хамовнический суд Москвы официально
расторг брак юмористов. Одной из главных причин расставания Петросяна и
Степаненко называли именно Брухунову. В Сети даже утверждалось, что она
беременна от Евгения Вагановича.