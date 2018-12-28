Россией и Великобританией достигнуты договоренности касательно постепенного восстановления численности диппредставительств с января 2019 года. Об этом в эфире телеканала Россия 24 сообщил посол РФ в королевстве Александр Яковенко.

Россией и Великобританией достигнуты договоренности касательно постепенного восстановления численности диппредставительств с января 2019 года. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил посол РФ в королевстве Александр Яковенко.По словам Яковенко, "достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне, — сказал он. — Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но половина посольства будет восстановлена". По мнению посла, это позитивный шаг во взаимодействии двух стран.Как известно, отношения Москвы и Лондона испортились после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, иего дочери Юлии 4 марта в Солсбери.Не имея никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. Москва в ответ на это также выслала из России аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и остановить деятельность Британского совета в РФ.