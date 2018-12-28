Россия и Великобритания впервые после событий в Солсбери выдали на взаимной основе визы будущим сотрудникам дипломатических миссий.

Россия и Великобритания впервые после событий в Солсбери выдали на взаимной основе визы будущим сотрудникам дипломатических миссий.Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, подчеркнув, что, по крайней мере, численность половины дипмиссии будет восстановлена.Ранее российский посол в Соединенном Королевстве Александр Яковенко рассказал, что две страны достигли договоренности о восстановлении численности своих дипломатов в Москве и Лондоне с января 2019 года.В свою очередь в британском МИДе эту информацию официально пока не подтвердили.23 российских дипломата были высланы из Великобритании, после того, как власти страны обвинили Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ, работавшего на МИ-6 Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.В ответ России приняла аналогичные меры, выслав такое же количество сотрудников британского посольства, закрыв генеральное консульство в Санкт-Петербурге и прекратив деятельность Британского совета.