Владимир Путин исполнил сегодня мечту 10-летнего мальчика из Ставрополья. Коля Кузнецов очень хотел пожать руку главе государства. Тяжелобольного ребенка с мамой пригласили в Москву в Кремль, где с ними и встретился президент. И мечта сбылась - рукопожатие состоялось.

Владимир Путин исполнил мечту 10-летнего мальчика из Ставрополья. Коля Кузнецов очень хотел пожать руку главе государства. Тяжелобольного ребенка с мамой пригласили в Москву в Кремль, где с ними и встретился президент. И мечта сбылась — рукопожатие состоялось.Большой Кремлевский дворец. В величественных залах проходят официальные встречи, торжественные приемы, но сегодня особенный день — здесь встречают необычного гостя.Такое, и правда, увидишь не часто: в Андреевском зале Кремля, где вот-вот начнется заседание государственного совета, 10-летнему Коле проводят экскурсию.- Как впечатления, какие эмоции?- Удивительно! Я никогда не был в Москве и в самом Кремле.- Давай, загадывай желание. На этом кресле оно обязательно исполнится.- Загадал.Почти шепотом, словно не верит: загадал. Самое сокровенное! Мечтать, сидя на месте президента, тоже мечта. Сбылась! А сколько еще сегодня нужно успеть, ведь это только начало."У него была мечта выздороветь, съездить в Москву и поздороваться за руку с президентом, пожать ему руку", — рассказывает Елена Кузнецова, мама Коли.Крепко держит маму за руку, не отпускает — ведь только вместе они смогут победить эту страшную, непонятную болезнь, что пришла внезапно этой осенью. У Коли тяжелая форма лейкоза. За два месяца он практически ослеп. Но московские врачи всего несколько дней назад вернули ему зрение."Он мне сказал, что поборет эту болезнь, а теперь стимулов еще больше. Мы будем бороться", — говорит Елена Кузнецова, мама Коли.Он вступил в эту схватку, как когда-то боролся на татами. Коля занимается самбо и точно знает, что такое биться до победы. Впереди еще два курса химиотерапии. И Коля просит об одном мужском рукопожатии, которое точно придаст сил.О необычном желании мальчика из Ставропольского края Владимир Путин узнал на Международном форуме добровольцев. За сотни километров от Москвы, в больничной палате Коля Кузнецов мечтал всем сердцем. И сегодня он просит президента расписаться на своей красной куртке для самбо. Теперь не терпится рассказать всем на свете — чудеса случаются.