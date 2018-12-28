Против сети магазинов Красное и белое может быть возбуждено уголовное дело по факту ухода от налогов, пишут СМИ. Однако в пресс-службе компании Интерфаксу заявили, что никаких уведомлений о возбуждении дела не получали, обвинений также никому предъявлено не было.

Против сети магазинов "Красное и белое" может быть возбуждено уголовное дело по факту ухода от налогов, пишут СМИ. Однако в пресс-службе компании "Интерфаксу" заявили, что никаких уведомлений о возбуждении дела не получали, обвинений также никому предъявлено не было.Представители ритейлера сообщили, что у компании нет долгов перед бюджетом и им ничего не известно "о каких-либо претензиях со стороны налоговой".26 декабря на складах сети побывали с обыском сотрудники правоохранительных органов. Компанию подозревали в торговле контрафактом и неуплате налогов. В ходе обысков были изъяты документы на товар, а также осмотрены помещения компании. 27 декабря магазины, склады и офисы "Красного и белого" работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба сети. Однако информированный источник "Интерфакса".опровергает эту информацию, заявляя, что до окончания проверок склады алкосети полностью блокированы.