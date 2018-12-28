Режим работы светофора будут определять сами владимирцы

Режим работы светофора будут определять сами владимирцыУправление владимирского ЖКХ установило новые дорожные знаки около образовательных учреждений.Современные светоотражающие знаки появились на «зебрах» на улицах Горького, Полины Осипенко, Балакирева, Суздальском проспекте и проспекте Строителей.А муниципальный «Центр управления городскими дорогами» установил пешеходный светофор на Соборной площади. Режим работы светофора будут определять сами владимирцы - смена зеленого света на запрещающий красный производится нажатием на кнопку.