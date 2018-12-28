Гибель нейронов при болезни Альцгеймера является защитной реакцией мозга. Этот механизм помогает ему бороться со старением.

Гибель нейронов при болезни Альцгеймера является защитнойреакцией мозга. Этот механизм помогает ему бороться со старением.Смерть нейронов при болезни Альцгеймера не так опасна насамом деле. Как установили португальские ученые, это может быть результатомтого, что механизм контроля качества клеток пытается защитить мозг отнакопления неисправных единиц нервной системы.Исследования проводились на генетически модифицированных плодовыхмушках. В клетках их мозга производятся белки бета-амилоиды, которые, каксчитается, играют ключевую роль в развитии нейродегенеративного заболевания.Трансгенные насекомые стали проявлять симптомы :у них наблюдалась потеря долговременной памяти, ускоренное старение мозга ипроблемы с координацией движения. Ученые попытались выяснить, действительно лиу дрозофилы обыкновенной гибель нейронов была активирована процессом сравненияпригодности."Мы обнаружили, что смерть нейронов на самом делепротиводействует этой болезни. Даже когда мы попытались остановить гибельнейронов, у насекомых развились еще худшие проблемы с двигательной координациейи памятью, они умерли раньше, и их мозг выродился быстрее", – цитируетисследователей EurekAlert!.Ученые отмечают, что их открытие имеет решающеетерапевтическое значение для пациентов с болезнью . Оно позволит разработать новые лекарства. Налюдях, страдающих болезнью Альцгеймера, исследования пока не проводились.