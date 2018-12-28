Гибель нейронов при болезни Альцгеймера является защитной
реакцией мозга. Этот механизм помогает ему бороться со старением.
Гибель нейронов при болезни Альцгеймера является защитной
реакцией мозга. Этот механизм помогает ему бороться со старением.
Смерть нейронов при болезни Альцгеймера не так опасна на
самом деле. Как установили португальские ученые, это может быть результатом
того, что механизм контроля качества клеток пытается защитить мозг от
накопления неисправных единиц нервной системы.
Исследования проводились на генетически модифицированных плодовых
мушках. В клетках их мозга производятся белки бета-амилоиды, которые, как
считается, играют ключевую роль в развитии нейродегенеративного заболевания.
Трансгенные насекомые стали проявлять симптомы :
у них наблюдалась потеря долговременной памяти, ускоренное старение мозга и
проблемы с координацией движения. Ученые попытались выяснить, действительно ли
у дрозофилы обыкновенной гибель нейронов была активирована процессом сравнения
пригодности.
"Мы обнаружили, что смерть нейронов на самом деле
противодействует этой болезни. Даже когда мы попытались остановить гибель
нейронов, у насекомых развились еще худшие проблемы с двигательной координацией
и памятью, они умерли раньше, и их мозг выродился быстрее", – цитирует
исследователей EurekAlert!.
Ученые отмечают, что их открытие имеет решающее
терапевтическое значение для пациентов с болезнью . Оно позволит разработать новые лекарства. На
людях, страдающих болезнью Альцгеймера, исследования пока не проводились.