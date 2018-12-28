Израильские ученые вырастили стейк из искусственного мяса. Созданные в лабораторных условиях деликатесы уже через три года появятся на прилавках.

Израильские ученые вырастили стейк из искусственного мяса. Созданные в лабораторных условиях деликатесы уже через три года появятся на прилавках.Компания Aleph Farms неделю назад продемонстрировало мясо, выращенноеотдельно от животного. Специалисты создали клетки, которые делятся в пробирке, имитируямышечную, соединительную и жировую ткань говядины.Ученым удалось заставить клетки разного видавзаимодействовать друг с другом и создавать целостную структуру. Исследователиотмечают, что на рынке уже можно найти производителей, занимающихся созданием "этичного","чистого" мяса, однако реализуется она пока только в виде фарша и нанатуральное похоже мало. Новая же разработка в точности повторяет части телаживотного.Специалисты Aleph Farms утверждают, что "чистые" стейки покаполучаются очень тонкими и, к слову, дорогими. Небольшой кусочек будет стоить около50 долларов. Однако эксперты обещают, что по ходу развития технологии ценабудет значительно снижена. Также на уменьшение стоимости повлияет запуск продуктав массовое производство. По словам ученых, их разработка будет выпущена нарынок уже через три года.Отмети, что о влияниилабораторно выращенных блюд на организм человека пока не сообщается. Такженеизвестно будет ли искусственно выращенный стейк таким же вкусным ипитательным как настоящий. Об этом пишут .