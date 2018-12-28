Израильские ученые вырастили стейк из искусственного мяса. Созданные в лабораторных условиях деликатесы уже через три года появятся на прилавках.
Израильские ученые вырастили стейк из искусственного мяса. Созданные в лабораторных условиях деликатесы уже через три года появятся на прилавках.
Компания Aleph Farms неделю назад продемонстрировало мясо, выращенное
отдельно от животного. Специалисты создали клетки, которые делятся в пробирке, имитируя
мышечную, соединительную и жировую ткань говядины.
Ученым удалось заставить клетки разного вида
взаимодействовать друг с другом и создавать целостную структуру. Исследователи
отмечают, что на рынке уже можно найти производителей, занимающихся созданием "этичного",
"чистого" мяса, однако реализуется она пока только в виде фарша и на
натуральное похоже мало. Новая же разработка в точности повторяет части тела
животного.
Специалисты Aleph Farms утверждают, что "чистые" стейки пока
получаются очень тонкими и, к слову, дорогими. Небольшой кусочек будет стоить около
50 долларов. Однако эксперты обещают, что по ходу развития технологии цена
будет значительно снижена. Также на уменьшение стоимости повлияет запуск продукта
в массовое производство. По словам ученых, их разработка будет выпущена на
рынок уже через три года.
Отмети, что о влиянии
лабораторно выращенных блюд на организм человека пока не сообщается. Также
неизвестно будет ли искусственно выращенный стейк таким же вкусным и
питательным как настоящий. Об этом пишут .