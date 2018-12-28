Звезда шоу Давай поженимся! Лариса Гузеева дала очень лестную характеристику Бари Алибасову. Телеведущая заявила, что продюсер настоящий мужчина.

Звезда шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева дала очень лестнуюхарактеристику Бари Алибасову. Телеведущая заявила, что продюсер настоящиймужчина.В личном Instagram Гузеева опубликовала снимок, на которомона прильнула к спине Бари Алибасова. Знаменитости позируют в коридоретелевизионного центра "Останкино"."Барри– горячее сердце. С Наступающим! Я знаю, что все, коготы любишь– под твоей защитой!🎄🎄🎄❄❄🎉🎉🎉✨✨✨🍾🍾🍾(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – подписала пост знаменитость.Отметим, Гузеева и Алибасов давние друзья. Естественно, чтотелеведущая не смогла при встрече не сделать комплимент Алибасову, которогосильно уважает за его принципиальную позицию по многим вопросам."Классно смотритесь засильным мужским плечом", "Люблю Алибасова!просто потому что оннастоящий...Мужик...За его спину правда спрятаться хочется.Лариса!Вы как всегдазажигательно роскошны!с наступающим!!!", "Я тоже считаю,что Баридобрейший человек, даже то как он общался со своей подопечной в программе,просто молодец! И думаю,что Лидия Шукшина, видимо женщина удивительная,не даромвсе ее мужья были таланты", – согласились с Ларисой интернет-обыватели.