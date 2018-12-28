Отсутствие пистолета (хотя бы игрушечного) не помешало злоумышленнику совершить налет на офис микрозаймов в подмосковном Одинцове - в качестве оружия он использовал обычный фен. И не то чтобы он обещал засушить до смерти менеджера кредитной организации, скорее, воспользовался схожестью форм бытового прибора и пистолета. Находчивый грабитель попал в объектив камеры наблюдения.

Отсутствие пистолета (хотя бы игрушечного) не помешало злоумышленнику совершить налет на офис микрозаймов в подмосковном Одинцове — в качестве оружия он использовал обычный фен. И не то чтобы он обещал засушить до смерти менеджера кредитной организации, скорее, воспользовался схожестью форм бытового прибора и пистолета. Находчивый грабитель попал в объектив камеры наблюдения.Порог салона на Привокзальной площади мужчина в капюшоне переступил около девяти часов вечера 17 декабря. Помявшись при входе, он принялся что-то искать в рюкзаке, повернувшись спиной к сотруднице. Когда же он обратился к ней вновь, в его руках был похожий на пистолет предмет, завернутый в красный пакет. Девушка перечить налетчику не стала и отдала все деньги из кассы.Позже эксперты определили, что в руках у злоумышленника было вовсе не оружие, а обычный фен, который он умело использовал."Самое интересное, что несколькими днями ранее, видимо, тот же человек подобным же способом ограбил салон на станции метро "Молодежная" в Москве. Потом сел на такси и уехал в Одинцово, где далее пересел на 76 маршрутку", — отметили в паблике "Типичное Одинцово".Выйти на след подозреваемого пока не удалось.