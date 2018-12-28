Полиция американского городка Гайтон штата Джорджия обнаружила тела двух подростков, зарытых в саду их отца, - 14-летней Мэри Крокер и 16-летнего Элвина Крокера-младшего.

Полиция американского городка Гайтон штата Джорджия обнаружила тела двух подростков, зарытых в саду их отца, — 14-летней Мэри Крокер и 16-летнего Элвина Крокера-младшего.Поводом для обыска дома и двора 49-летнего Элвина Крокера стали сообщения об исчезновении двух его детей. Было установлено, что дочь не ходила в школу с октября, а ее брата в последний раз видели более двух лет назад, передает РИА Новости.Элвин Крокер обвиняется в укрывательстве факта смерти и в жестоком обращении с несовершеннолетними. Обвинения предъявлены и 33-летней супруге мужчины, которая приходилась детям мачехой, а также его теще.В доме был обнаружен еще один ребенок пары, который передан полицией в медицинское учреждение для наблюдения.По мнению правоохранителей, после установления причины смерти старших детей, Элвину Крокеру, скорее всего, будут предъявлены новые обвинения.Примечательно, что в рождественские праздники мужчина Санта-Клаусом в местном супермаркете.