Передовые
российские оружейные системы вызвали переполох в США. Особенно
американцев поразил гиперзвуковой ракетный комплекс Авангард,
испытанный несколько дней назад. В прессе Соединенных Штатов настроения,
близкие к паническим: оказывается, защититься от нового российского
оружия невозможно.
Передовые
российские оружейные системы вызвали переполох в США. Особенно
американцев поразил гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард",
испытанный несколько дней назад. В прессе Соединенных Штатов настроения,
близкие к паническим: оказывается, защититься от нового российского
оружия невозможно.
Панику подняло влиятельное американское издание The National Interest.
Журнал специализируется на военной тематике и геополитике.
"Американские военные эксперты мрачно оценивают способность США
перехватывать такую ракету", – цитирует издание главу стратегического
командования США генерала Джона Хайтена.
В истерике и редакция газеты The Washington Examiner. По словам журналистов влиятельного издания, "Авангард" совершеннее, чем любой американский гиперзвуковой комплекс.
Западные СМИ, которые называют новейшие
российские оружейные системы не иначе, как "игрушки Путина", теперь
поняли, что ставки в игре сделаны серьезные. Всю противоракетную оборону
Соединенных Штатов теперь смело можно выбрасывать на помойку, паникуют
американская пресса.
Потеряли
спокойствие и в Пентагоне. Беззащитность Соединенных Штатов против
"Авангарда" признал и глава Северного командования Вооруженных сил США
генерал Терренс О’Шонесси.
Впрочем,
не исключено, что истерика в СМИ и военных кругах призвана оказать
давление на президента Дональда Трампа с тем, чтобы он увеличил бюджеты
американской армии. Аппетиты военных растут, а главе Белого дома нужна
поддержка. За лояльность вооруженных сил президент готов щедро платить.
"Авангард"
– гиперзвуковой ракетный комплекс с планирующим крылатым блоком.
Впервые он был представлен широкой публике в ходе послания Владимира
Путина Федеральному собранию в марте текущего года.
Комплекс
с полной справедливостью можно назвать инновационным. Ракета способна
развивать скорость более 30 тысяч километров в час и может обогнуть
землю за полтора часа. "Авангард" может маневрировать и уклоняться от
противовоздушной обороны, что делает его неуязвимым.
В
среду, 26 декабря, Минобороны в присутствии Владимира Путина провело
успешные испытания новейшего комплекса. Ракета была запущена с полигона в
Оренбургской области и поразила цель на Камчатке. В скором времени
"Авангард" будет принят на вооружение.