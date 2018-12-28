Передовые российские оружейные системы вызвали переполох в США. Особенно американцев поразил гиперзвуковой ракетный комплекс Авангард, испытанный несколько дней назад. В прессе Соединенных Штатов настроения, близкие к паническим: оказывается, защититься от нового российского оружия невозможно.

Передовыероссийские оружейные системы вызвали переполох в США. Особенноамериканцев поразил гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард",испытанный несколько дней назад. В прессе Соединенных Штатов настроения,близкие к паническим: оказывается, защититься от нового российскогооружия невозможно.Панику подняло влиятельное американское издание The National Interest.Журнал специализируется на военной тематике и геополитике."Американские военные эксперты мрачно оценивают способность СШАперехватывать такую ракету", – цитирует издание главу стратегическогокомандования США генерала Джона Хайтена.В истерике и редакция газеты The Washington Examiner. По словам журналистов влиятельного издания, "Авангард" совершеннее, чем любой американский гиперзвуковой комплекс.Западные СМИ, которые называют новейшиероссийские оружейные системы не иначе, как "игрушки Путина", теперьпоняли, что ставки в игре сделаны серьезные. Всю противоракетную оборонуСоединенных Штатов теперь смело можно выбрасывать на помойку, паникуютамериканская пресса.Потерялиспокойствие и в Пентагоне. Беззащитность Соединенных Штатов против"Авангарда" признал и глава Северного командования Вооруженных сил СШАгенерал Терренс О’Шонесси.Впрочем,не исключено, что истерика в СМИ и военных кругах призвана оказатьдавление на президента Дональда Трампа с тем, чтобы он увеличил бюджетыамериканской армии. Аппетиты военных растут, а главе Белого дома нужнаподдержка. За лояльность вооруженных сил президент готов щедро платить."Авангард"– гиперзвуковой ракетный комплекс с планирующим крылатым блоком.Впервые он был представлен широкой публике в ходе послания ВладимираПутина Федеральному собранию в марте текущего года.Комплексс полной справедливостью можно назвать инновационным. Ракета способнаразвивать скорость более 30 тысяч километров в час и может обогнутьземлю за полтора часа. "Авангард" может маневрировать и уклоняться отпротивовоздушной обороны, что делает его неуязвимым.среду, 26 декабря, Минобороны в присутствии Владимира Путина провелоуспешные испытания новейшего комплекса. Ракета была запущена с полигона вОренбургской области и поразила цель на Камчатке. В скором времени"Авангард" будет принят на вооружение.