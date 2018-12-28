До Нового 2019-го остались считанные дни. Настало время подводить итоги прошедшего года и строить планы на будущее. Мой коллега Алексей Домнин узнал у владимирцев, чем запомнится им уходящий 2018-ый, и чего они ждут в Новом году.

До Нового 2019-го остались считанные дни. Настало время подводить итоги прошедшего года и строить планы на будущее. Мой коллега Алексей Домнин узнал у владимирцев, чем запомнится им уходящий 2018-ый, и чего они ждут в Новом году.-Чтобы здоровье было у всех. Самое хорошее. Чтобы никто не болел. Чтобы было благополучие в семьях. У родственников, у детей. Чтобы было самое хорошее.-Самое главное - здоровья всем. Только здоровья. Остальное, только от этого зависит.-Я желаю мира. Чтобы у нас люди не особо грустили, чтобы у всех всё, что они задумали исполнялось. Ну ещё что? Здоровья всем, счастья, чтобы никто не ссорился, чтобы был мир.-Я желаю всем успехов в труде, в учебе. Конечно, всем здоровья крепкого.-Всем удачи, чтобы, не знаю, в следующем году сбылись все те желания, которые не сбылись, к сожалению, в этом.