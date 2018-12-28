Ветераны органов внутренних дел столицы собрались, чтобы подвести итоги 2018 года и скорректировать планы на последующий, 2019 год...

Для многих возраст – это всего лишь состояние души, поэтому Новый год – сказочный праздник для любого возраста. В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялась новогодняя встреча ветеранского актива органов внутренних дел столицы.В рамках традиционной встречи ветераны органов внутренних дел столицы собрались для того, чтобы подвести итоги 2018 года и скорректировать планы на последующий, 2019 год.«2018 год был тяжелым, но достаточно интересным, насыщенным историческими событиями, которые произошли в жизни нашей страны в целом и в Москве в частности. Мероприятия прошли успешно, сотрудники московской полиции обеспечили безопасность жителей и гостей столицы, высокая оценка дана работе правоохранительных органов руководством ведомства и страны. Неоценимый вклад несет ветеранская организация московского Главка. Вы активно живете жизнью подразделений и действующих сотрудников, помогаете в воспитании молодого поколения, становления в службе. Мы вас любим и ценим. Передаю слова глубокой благодарности от имени начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова. В 2019 году желаем вам удачи, успехов, светлых дней, радостного настроения и крепкого здоровья. А мы всегда будем рядом с вам», – подчеркнул генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец.Свою оценку уходящему году дал председатель Совета ветеранов МУРа генерал-майор милиции в отставке Василий Купцов. «2018 год был неплохой, потому, что плохого года не бывает. Необходимо учитывать все недостатки, оставлять их в прошлом, а плюсы забирать с собой в грядущее время. Все Советы ветеранов органов внутренних дел столицы в этом году достойно трудились, но основным мотиватором и огоньком для нас является председатель Совета ветеранов органов внутренних дел города Москвы генерал-майор внутренней службы Виктор Антонов», – подчеркнул Василий Купцов.Виктор Антонов поблагодарил всех ветеранов за усердный труд и попросил обратить особое внимание на подготовку к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Необходимо освежить память молодых людей, чтоб они помнили имена ярчайших полководцев и чтили победу Советского народа над фашистской Германией», – подчеркнул Председатель Совета ветеранов Главка столичной полиции.В предпраздничной обстановке участники торжества подвели итоги уходящего года и наметили планы на будущее. Несмотря на всю серьезность поставленных вопросов, артисты и музыканты Культурного центра столичной полиции сумели придать встрече настроение праздника и подарили ветеранам новогодний концерт.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве