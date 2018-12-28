Ветераны органов внутренних дел столицы собрались, чтобы подвести итоги 2018 года и скорректировать планы на последующий, 2019 год...
Для многих возраст – это всего лишь состояние души, поэтому Новый год – сказочный праздник для любого возраста. В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялась новогодняя встреча ветеранского актива органов внутренних дел столицы.
В рамках традиционной встречи ветераны органов внутренних дел столицы собрались для того, чтобы подвести итоги 2018 года и скорректировать планы на последующий, 2019 год.
«2018 год был тяжелым, но достаточно интересным, насыщенным историческими событиями, которые произошли в жизни нашей страны в целом и в Москве в частности. Мероприятия прошли успешно, сотрудники московской полиции обеспечили безопасность жителей и гостей столицы, высокая оценка дана работе правоохранительных органов руководством ведомства и страны. Неоценимый вклад несет ветеранская организация московского Главка. Вы активно живете жизнью подразделений и действующих сотрудников, помогаете в воспитании молодого поколения, становления в службе. Мы вас любим и ценим. Передаю слова глубокой благодарности от имени начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова. В 2019 году желаем вам удачи, успехов, светлых дней, радостного настроения и крепкого здоровья. А мы всегда будем рядом с вам», – подчеркнул генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец.
Свою оценку уходящему году дал председатель Совета ветеранов МУРа генерал-майор милиции в отставке Василий Купцов. «2018 год был неплохой, потому, что плохого года не бывает. Необходимо учитывать все недостатки, оставлять их в прошлом, а плюсы забирать с собой в грядущее время. Все Советы ветеранов органов внутренних дел столицы в этом году достойно трудились, но основным мотиватором и огоньком для нас является председатель Совета ветеранов органов внутренних дел города Москвы генерал-майор внутренней службы Виктор Антонов», – подчеркнул Василий Купцов.
Виктор Антонов поблагодарил всех ветеранов за усердный труд и попросил обратить особое внимание на подготовку к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Необходимо освежить память молодых людей, чтоб они помнили имена ярчайших полководцев и чтили победу Советского народа над фашистской Германией», – подчеркнул Председатель Совета ветеранов Главка столичной полиции.
В предпраздничной обстановке участники торжества подвели итоги уходящего года и наметили планы на будущее. Несмотря на всю серьезность поставленных вопросов, артисты и музыканты Культурного центра столичной полиции сумели придать встрече настроение праздника и подарили ветеранам новогодний концерт.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве