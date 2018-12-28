Бой курантов, шампанское, весёлая компания и праздничный салют - без этого, пожалуй, трудно представить современный Новый год. Что при встрече этого праздника изменилось со временем, узнала наш корреспондент Маргарита Махрова. Вместе с ней предлагаем совершить путешествие во времени на 50, 100 и тысячу лет назад.

Бой курантов, шампанское, весёлая компания и праздничный салют - без этого, пожалуй, трудно представить современный Новый год. Что при встрече этого праздника изменилось со временем, узнала наш корреспондент Маргарита Махрова. Вместе с ней предлагаем совершить путешествие во времени на 50, 100 и тысячу лет назад.Маргарита Махрова, корреспондент 6 канала: "В новогодние праздники мы не только мечтаем о будущем, но и вспоминаем прошлое, как же встречали новый год владимирцы 50, 100 и 1000 лет назад? Каким был Владимир, узнаем прямо сейчас".Чтобы отправиться на тысячу лет назад нужно проявить немало фантазии. Информации, о том, как наши предки встречали Новый год в то время, сохранилось очень мало. Неизвестно даже, когда конкретно в древности происходила смена лет.Сергей Курасов, историк: "Так как здесь на нашей земле жили финно-угорские племена и восточнославянские племена, то можно лишь предполагать, что основные празднества, новолетие, могли отмечать в январе, а могли и в декабре, когда День солнцестояния был, и соответственно, "день побеждал ночь".Вероятно, тогда наши предки и проводили определённые ритуалы, которые должны были обеспечить богатые урожаи и милость богов. О том, как сто лет назад владимирцы встречали новый 1919-й год сведений, конечно, сохранилось гораздо больше. Например, в Областной научной библиотеке хранятся книги воспоминаний от свидетелей той эпохи, различные манифесты партии, бюллетени и вестники, научные труды. В первые постреволюционные годы владимирцам, как и всем жителям страны жилось тяжело. В 1918 году страна вышла из Первой мировой войны, её раздирали внутренние противоречия, политические и экономические проблемы. Во Владимирской губернии было голодно, деньги обесценивались и людям нередко приходилось менять свои вещи на еду.Анастасия Кудасова, зав. информационно-библиографическим отделом Областной научной библиотеки: "Они хотели только одного, чтобы это поскорее закончилось: голод, разрыв коммуникаций, поэтому, если мы говорим о том, как встречали новый год с 1918 на 1919-ый, то это вопрос стоял, а мы вообще что-то будем есть, что-то найдём?"Но даже в тяжёлые временя жители города и губернии продолжали заниматься творчеством и старались верить в лучшее. Сохранился даже такой вот сборник стихотворений владимирских поэтов, изданный в 1922 году. Через полвека все изменилось. 50 лет назад Новый год стал для владимирцев настоящим праздником. Советские граждане сами создавали себе настроение. Правда, выходным тогда был всего один день. Зато как тщательного готовились к Новому году! Сначала наряжали живые ёлки, искусственных ещё не было. Игрушки и украшения часто делали сами.Вера Пахомова, жительница г. Владимира: "В 50-е, 60-е годы вешали вот такие вот игрушки, которые делали из шариков, бус, собирали, этот наподобие спутника, это мельница старинная. А вот эта вот - самая старая, которая у нас сохранилась, это вот снежинка, сделана из мягкой проволоки".Одно из главных событий в жизни Лидии Николашкиной случилось именно в Новый год. Любимый человек, Николай, сделал ей предложение и с тех пор они не расставались. Под Новый год в их семье всегда устраивали костюмированные представления с переодеваниями, готовили пельмени, а после, как и многие владимирцы шли гулять на Соборную площадь, которая тогда называлась площадью Свободы.Лидия Николашкина, жительница г. Владимира: "Там были баяны, гармошки, со всей роднёй собирались: двоюродные сёстры, братья. У нас у самих было 2 гармониста, вот с песнями, с частушками. А там уже разбредались: туда, где веселее поют, песня кончилась, идём туда, где танцуют. Свои гармонисты обижались, но к ним подходили чужие".Праздничные вечера, которые владимирцы устраивали на работе, были, пожалуй, даже интереснее современных корпоративов. Потому что люди придумывали и делали всё сами: писали сценарии, шили костюмы из подручных материалов, образы получались самые неожиданные. Так, например, сотрудники Всесоюзного Научно-исследовательского Института синтетических смол одними из первых в городе стали устраивать настоящие представления.Елена Орлова, жительница г. Владимира: "У нас были организованы новогодние карнавалы, где-то с 60-го года точно, это у нас была традиция. Каждый год, каждая лаборатория или отдел подготавливали какую-то карнавальную композицию, притом это всегда было с какой-то тематикой. Разные сказочные сюжеты, Шамаханская царица, царь Салтан, мушкетёры. Привлекали всех: и мужей, и жён, и детей, все были".А ещё с удовольствием пели песни, одну из которых, самую новогоднюю, до сих пор точно знают все поколения. Потому что любовь к жизни и ожидание новогодних чудес - вне возраста.-Бусы повесили встали в хоровод, весело, весело встретим Новый год.