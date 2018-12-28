В семье актрисы Наталии Антоновой случилось пополнение. Популярная артистка родила четвертого ребенка.

В семье актрисы Наталии Антоновой случилось пополнение. Популярная артистка родила четвертого ребенка.2018 год для станет одним из самых запоминающихся. В декабре у 44-летней артистки родился сын. Уже четвертый по счету, передают . "Появление младшего сына – самое счастливое событие, которое произошло со мной в этом году!" – объявила радостная артистка.О своей беременности Наталья Антонова объявила на официальной страничке в социальной сети Instagram. Актриса опубликовала фотографию, на которой демонстрирует сильно округлившийся живот. Также в записи Наталия объявила о своем уходе в декретный отпуск. "Дорогие, мои, я ухожу в отпуск, мне очень жаль, что спектакли, которые планировались в 2018 году, мы отменили, но я думаю вы меня простите, потому, что я нахожусь в ожидании четвертого малыша (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – объявила Наталия Антонова.44-летняя артистка называет себя "неправильной" актрисой, потому что для нее самое важное в жизни не работа, а "семья, любовь и дети". "Ни одна роль не стоит жизни ребенка", – убеждена Антонова. Тем не менее, у нее большие планы на будущий 2019 год, так что в декрете она задерживаться не намерена. "В театре мы сможем встретиться уже 8 марта 2019 года в Москве. И в следующем году у меня будет еще одна театральная постановка, но какая – тайну пока не раскрою", – заинтриговала поклонников актриса.Напомним, что замужем за врачом-гинекологом Николаем Семеновым. До недавнего времени на двоих у них четверо детей: сын Артем от первого брака актрисы, сын Антон от первого брака супруга и двое общих сыновей Никита и Максим.