С тех пор, как официально подтвердилась ее беременность, вокруг Виктории Лопыревой муссируется множество слухов. В частности, заинтересованная общественность гадает, кто же является отцом ее ребенка.

С тех пор, как официально подтвердилась ее беременность, вокруг Виктории Лопыревой муссируется множество слухов. В частности, заинтересованная общественность гадает, кто же является отцом ее ребенка.О болтают всякое, а после того, как длинноногая красавица подтвердила, что ждет ребенка, о ней стали говорить еще больше. Модель, давшая интервью о будущем ребенке, но не пожелавшая назвать имени его отца, невероятно возбудила общественность. В комментариях к публикациям о Виктории говорят всякое.Особенно удивительно звучат слухи, которые цитирует , что якобы Лопырева уже является матерью. Говорят, будто гламурная блондинка родила сына от бизнесмена Рустама Тарико. которого отдала на воспитание то ли матери, то ли родственникам из Ростова. В качестве доказательств один из пользователей Сети предложил внимательнее посмотреть на фотографии Лопыревой семи– восьмилетней давности. Якобы они чрезвычайно красноречивы.Ходят слухи, что на сей раз (если, конечно, все разговоры о первой беременности модели правда), Виктория ждет ребенка от женатого бизнесмена Самвела Карапетяна. Говорят, что будто бы Виктория на короткой ноге не только с ним, но и его супругой Этери, чей салон красоты якобы регулярно посещает, и даже его дочерью.Доморощенные пинкертоны издания уверены только в одном: что не прокомментирует все эти данные, более того, они не исключают, что пиарщики посоветуют модели назвать отцом своего ребенка некого иностранца.К слову, этой же версии, говорят, придерживается и актриса , которая будучи в интересном положении оформила развод. Актриса, готовящаяся родить со дня на день четвертого ребенка, предпочитает не говорить, кто является отцом малыша.