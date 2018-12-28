Российских хоккеист, нападающий клуба Washington Capitals Александр Овечкин довел до слез свою 18-летнюю фанатку, просто исполнив ее просьбу. Девушка попросила подарить ей шайбу, так как у нее день рождения.

Российских хоккеист, нападающий клуба Washington Capitals Александр Овечкин довел до слез свою 18-летнюю фанатку, просто исполнив ее просьбу. Девушка попросила подарить ей шайбу, так как у нее день рождения.Камеры сняли на видео широкий жест Александра Овечкина, который тот совершил во время предматчевой разминки регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды Carolina Hurricanes, передает телеканал "". Российский хоккеист заметил баннер своей юной фанатки, на котором она просила подарить ей шайбу в честь наступившего в этот день 18-летия. Получив желанный подарок, девушка расплакалась.