Российский форвард Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин был выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ, который пройдет 26 января в Сан-Хосе. Об этом сообщил официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч всех звезд НХЛ, который пройдет 26 января в Сан-Хосе. Об этом сообщил официальный сайт Национальной хоккейной лиги.Имена капитанов были выбраны по итогам голосования болельщиков. Помимо Овечкина такой чести удостоились форвард "Торонто Мэйпл Ливз" Остон Меттьюс (Атлантический дивизион), нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид (Тихоокеанский дивизион) и форвард "Колорадо Эвеланш" Нэтан Маккиннон (Центральный дивизион).Напомним, что Александр Овечкин второй год подряд будет выводить команду Столичного дивизиона в роли капитана.