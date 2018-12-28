На летном поле аэропорта Внуково пришлось провести целую поисковую операцию, чтобы задержать пассажира, который сбежал прямо от трапа самолета. Он исчез между выходом из автобуса и посадкой в лайнер. Теперь этот пассажир долго не сможет летать.

На летном поле аэропорта Внуково пришлось провести целую поисковую операцию, чтобы задержать пассажира, который сбежал прямо от трапа самолета. Он исчез между выходом из автобуса и посадкой в лайнер. Теперь этот пассажир долго не сможет летать.В этом самолете почти час вели поименную перекличку, поскольку один из зарегистрированных на рейс пассажиров, подъехав к трапу самолета на автобусе, вместо того, чтобы подняться на борт, убежал. Пока бортпроводники выясняли, кто именно, по рации сообщили: "Беглец пойман"."Если этого барбоса поймали — ведите, мы его хоть пнем", — говорит один из разгневанных пассажиров задержанного рейса.Валентин Первушин подробности прошлой ночи помнит плохо — смог только повторить статью административного кодекса, по которой его задержали: "Нарушение дорожной безопасности аэропорта".На вопрос, что он делал, отвечает: "Шел по летному полю".Подвыпившего пассажира зарегистрировали на борт без больших опасений. Никакой агрессии, по словам службы безопасности аэропорта, от него не исходило. Но возле трапа он, видимо, забыл, где находится.Руководитель пресс-службы аэропорта Внуково Мария Шаравина поясняет: пассажир решил закурить прямо на перроне аэропорта. Однако когда сотрудник службы авиационной безопасности сделал ему замечание, пассажир, испугавшись, бросился бежать в сторону пассажирского терминала.Месяц назад при похожих обстоятельствах в Шереметьеве погиб пассажир, который выбежал на летное поле. На взлетно-посадочной полосе его сбил самолет. Поэтому на поимку беглеца была брошена не только служба безопасности Внукова, но и все, кто при погонах.Начальник пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Елена Бабанова говорит, что гражданин был задержан сотрудниками пограничной службы и передан транспортной полиции. Им оказался уроженец Екатеринбурга 1968 года рождения.За нарушение трех административных статей Валентину Первушину выпишут огромный штраф. Да и домой теперь, видимо, придется возвращаться наземным транспортом: его данные уже в списке авиадебоширов.