Пять человек пострадали в результате столкновения локомотива с маршрутным такси под Петербургом, сообщили в городском управлении МЧС. Очевидец снял на видео первые секунды после аварии.

Пять человек пострадали в результате столкновения локомотива с маршрутным такси под Петербургом, сообщили "Мойке78" в городском управлении МЧС. Очевидец снял на видео первые секунды после аварии.ДТП произошло в 14:20 27 декабря в Кудрове, на границе Петербурга и Всеволожского района Ленобласти. Свидетели утверждают, что водитель маршрутки выехал на переезд прямо перед поездом, несмотря на предупредительные гудки машиниста. Последний успел затормозить, так что серьезных последствий удалось избежать.На кадрах видно, как оказавшиеся на месте пешеходы помогают выбраться пассажирам из салона помятой маршрутки, на заднем плане слышен детский плач.Травмы получили пять человек, одного пострадавшего увезли на носилках. О состоянии госпитализированных ничего не сообщается.