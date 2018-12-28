У фарватерных опор моста через Керченский пролив соорудили специальные конструкции для защиты от столкновения с судами. В случае аварии они смогут уберечь как корабль, так и опоры сооружения.

фарватерных опор моста через Керченский пролив соорудили специальныеконструкции для защиты от столкновения с судами. В случае аварии онисмогут уберечь как корабль, так и опоры сооружения."Фарватерныйучасток Крымского моста полностью обустроен всем навигационнымоборудованием для безопасного судоходства по каналу", – говорится всообщении инфоцентра "".Такиесооружения называются палы, они выполнены в форме цилиндров. Рядом скаждой опорой по внешней границе фарватера есть пять таких конструкций.Сердцевина сооружений создана из камня. На внешних палах моста черезКерченский пролив строители установили сигнальные огни.Ранеео проблемах переправы сообщал научный сотрудник Института водныхпроблем Российской академии наук (РАН) Юрий Медовар. По его словам,серьезные неприятности могут доставить опоры Крымского моста. Одни изних якобы проседают со скоростью 89 миллиметров в год, а другие, наоборот, поднимаются.Ученыйскептически смотрит на перспективу запуска поездов по переправе. Онполагает, что опоры не выдержат составы весом шесть тысяч тонн."Танцующие" сваи искривляют поверхность , а для железнойдороги она должна быть идеально ровной. А раз так, то запуск поездов поней невозможен.Движениепо автомобильной части трассы открыл в середине мая этого годапрезидент России Владимир Путин. К концу года по Крымскому моступроехали более трех миллионов человек.Железнаядорога на трассе через Керченский пролив по плану должна быть построенак концу следующего года. Поезда свяжут города полуострова с материковойРоссией.