К мужчине в машину сели двое неизвестных в медицинских масках. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники забрали у потерпевшего мобильный телефон и денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Измайлово задержали подозреваемого в разбое.В ОМВД России по району Измайлово обратился водитель такси. Как рассказал заявитель, к нему в машину сели двое неизвестных в медицинских масках. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники забрали у мужчины мобильный телефон и денежные средства.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых на 9-й Парковой улице. Ими оказались 28 и 30-летний приезжие. Как выяснилось, телефон они продали, а деньгами распорядились по собственному усмотрению.Следствием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефону (495) 965-14-01или в службу «102».Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73