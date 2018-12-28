На дорогах Новой Москвы появился праздничный новогодний патруль...

На дорогах Новой Москвы появился праздничный новогодний патруль.В преддверии Нового года сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО присоединились к Всероссийской благотворительной акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» и провели для участников дорожного движения акцию. Полицейские решили не только призвать автолюбителей к повышению бдительности и строгому соблюдению правил безопасности в предстоящие праздники, но и создать на дорогах города новогоднее настроение.Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО останавливали автомобили, а их коллеги, переодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки вместе с ребятами из начальной школы города Троицка поздравляли жителей и гостей столицы с наступающим праздником и вручали им новогодние сладкие подарки и Памятки с правилами дорожного движения.Удивлению автолюбителей, когда к ним вместе с инспектором подходил Дед Мороз, не было предела. Но особым сюрпризом для водителей стали подготовленные школьниками новогодние стихотворения, которые они дарили водителям, создавая чудесное новогоднее настроение.В этот день водители Новой Москвы получили заряд положительной праздничной энергии и позитивных эмоций. Они благодарили полицейских за прекрасное новогоднее настроение и обещали не нарушать правила.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(999)-010-51-79