На дорогах Новой Москвы появился праздничный новогодний патруль...
На дорогах Новой Москвы появился праздничный новогодний патруль.
В преддверии Нового года сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО присоединились к Всероссийской благотворительной акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» и провели для участников дорожного движения акцию. Полицейские решили не только призвать автолюбителей к повышению бдительности и строгому соблюдению правил безопасности в предстоящие праздники, но и создать на дорогах города новогоднее настроение.
Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО останавливали автомобили, а их коллеги, переодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки вместе с ребятами из начальной школы города Троицка поздравляли жителей и гостей столицы с наступающим праздником и вручали им новогодние сладкие подарки и Памятки с правилами дорожного движения.Удивлению автолюбителей, когда к ним вместе с инспектором подходил Дед Мороз, не было предела. Но особым сюрпризом для водителей стали подготовленные школьниками новогодние стихотворения, которые они дарили водителям, создавая чудесное новогоднее настроение.
В этот день водители Новой Москвы получили заряд положительной праздничной энергии и позитивных эмоций. Они благодарили полицейских за прекрасное новогоднее настроение и обещали не нарушать правила.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
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