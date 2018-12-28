Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.

Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.Как передает РИА Новости, следствие должно установить точное время и место опубликованного в Интернете видеоролика, организаторов и участников охоты, дать правовую оценку их действиям.Ранее материалы по факту охоты группы лиц, среди которых был Левченко, были направлены в региональное управление Следственного комитета России.Руководитель пресс-службы губернатора Ирина Алашкевич заявила, что охота прошла по лицензии осенью 2016 года в Нижнеудинском районе.Сам Левченко сообщил, что две проверки Следственного комитета России не нашли нарушений в его действиях.Видео с губернатором Иркутской области буквально взорвало Рунет. На ролике Левченко в компании опытных охотников и своего сына сначала подбираются к заранее подготовленной берлоге, где спит хозяин тайги, а затем глав региона практически в упор стреляет в зверя из карабина.