В течение почти трех часов полиция проводила проверку железнодорожного вокзала в Страсбурге после сообщения о бомбе, но так ничего не нашла.

В течение почти трех часов полиция проводила проверку железнодорожного вокзала в Страсбурге после сообщения о бомбе, но так ничего не нашла.Вокзал возобновил свою работу, передает ТАСС.Полиция поблагодарила всех за терпение и понимания, а также пожелала "хорошего вечера и конца путешествия тем, кто ждал своего поезда".Ранее сообщалось, что из-за звонка о заложенной бомбе полиция эвакуировала людей из здания вокзала в Страсбурге.