Символ нового 2019 года у Артема Дзюбы ассоциируется с Александром Кокориным. Форвард сборной России и санкт-петербургского Зенита назвал своего одноклубника поросенком.

Символ нового 2019года у Артема Дзюбы ассоциируется с Александром Кокориным. Форвард сборнойРоссии и санкт-петербургского "Зенита" назвал своего одноклубника"поросенком".Это была шутка – но, как известно, в каждой шутке доляправды. Артем Дзюба ответил на вопрос, какие ассоциации у него возникают приупоминании символа наступающего года – года Свиньи по китайскому календарю."С чем ассоциируется символ следующего года – свинья? СКокориным! Он же у нас поросенок!", – сказал футболист в интервьюжурналистам "Матч ТВ".Дзюба не раз высказывался по поводу скандала вокруг Кокоринаи его друга Павла Мамаева. Форвард российской сборной спортсменов неоправдывает В то же время, ему не нравится, что в этой истории появилось много"хейтеров и показушников", не упускающих возможности покритиковатьфутболистов-дебоширов.Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и форвард "Зенита" Александр останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года. По мнению следователей, футболисты имеют "широкие личные связи в различных органах государственной власти". Кроме того, они обладают значительными денежными средствами. Оставшись на свободе, могут скрыться от правоохранительных органов и выехать за пределы России.Футболисты и Мамаев 8 октября устроили две драки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы развлечений Кокорина и Мамаева попали в больницу.