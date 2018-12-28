Символ нового 2019
года у Артема Дзюбы ассоциируется с Александром Кокориным. Форвард сборной
России и санкт-петербургского Зенита назвал своего одноклубника
поросенком.
Символ нового 2019
года у Артема Дзюбы ассоциируется с Александром Кокориным. Форвард сборной
России и санкт-петербургского "Зенита" назвал своего одноклубника
"поросенком".
Это была шутка – но, как известно, в каждой шутке доля
правды. Артем Дзюба ответил на вопрос, какие ассоциации у него возникают при
упоминании символа наступающего года – года Свиньи по китайскому календарю.
"С чем ассоциируется символ следующего года – свинья? С
Кокориным! Он же у нас поросенок!", – сказал футболист в интервью
журналистам "Матч ТВ".
Дзюба не раз высказывался по поводу скандала вокруг Кокорина
и его друга Павла Мамаева. Форвард российской сборной спортсменов не
оправдывает В то же время, ему не нравится, что в этой истории появилось много
"хейтеров и показушников", не упускающих возможности покритиковать
футболистов-дебоширов.
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и форвард "Зенита" Александр останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года. По мнению следователей, футболисты имеют "широкие личные связи в различных органах государственной власти". Кроме того, они обладают значительными денежными средствами. Оставшись на свободе, могут скрыться от правоохранительных органов и выехать за пределы России.
Футболисты и Мамаев 8 октября устроили две драки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы развлечений Кокорина и Мамаева попали в больницу.