Петр Порошенко совершил фатальную ошибку в самом начале
своего президентства на Украине. Политик поставил на маргиналов, так и не став
лидером для всех украинцев.
Петр Порошенко совершил фатальную ошибку в самом начале
своего президентства на Украине. Политик поставил на маргиналов, так и не став
лидером для всех украинцев.
Порошенко после избрания на пост главы государства стал
работать лишь на часть населения. И это стало его главным промахом.
"Избравшись на всей территории Украины, он так и не
стал президентом для всех украинцев, он стал президентом лишь для той части
населения, которая была для него главенствующей...", – заявил депутат
Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш".
Более того, по словам Добкина, с течением времени электорат
Порошенко все больше сокращался. Это объяснялось, в частности, тем, что от
Украины оторвались Крым и Донбасс. Однако
и на остальной территории страны поддерживающих политику президента остается
все меньше.
По словам Добкина, Петра Порошенко критикуют почти все. Украинцы недовольны как невыполненными
предвыборными обещаниями, так и снижающимся уровнем жизни. В итоге президент остался
с маргиналами, которые заводятся от одного слова "Россия", отметил
парламентарий.
Напомним,
в конце ноября, после задержания российскими пограничниками кораблей Незалежной рядом с Керченским проливом, по инициативе на Украине было введено военное положение. 26 декабря особый режим был отменен – однако в Киеве обещают новые провокации.
Тем временем многие депутаты Верховной рады отмечают, что за месяц не было сделано ничего, что могло бы оправдать необходимость введения особого режима. Вдобавок, продолжается торговля с Россией – хотя Порошенко едва ли не ежедневно заявляет, что со "страной-агрессором" идет война.