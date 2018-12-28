Петр Порошенко совершил фатальную ошибку в самом начале своего президентства на Украине. Политик поставил на маргиналов, так и не став лидером для всех украинцев.

Петр Порошенко совершил фатальную ошибку в самом началесвоего президентства на Украине. Политик поставил на маргиналов, так и не ставлидером для всех украинцев.Порошенко после избрания на пост главы государства сталработать лишь на часть населения. И это стало его главным промахом."Избравшись на всей территории Украины, он так и нестал президентом для всех украинцев, он стал президентом лишь для той частинаселения, которая была для него главенствующей...", – заявил депутатВерховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш".Более того, по словам Добкина, с течением времени электоратПорошенко все больше сокращался. Это объяснялось, в частности, тем, что отУкраины оторвались Крым и Донбасс. Однакои на остальной территории страны поддерживающих политику президента остаетсявсе меньше.По словам Добкина, Петра Порошенко критикуют почти все. Украинцы недовольны как невыполненнымипредвыборными обещаниями, так и снижающимся уровнем жизни. В итоге президент осталсяс маргиналами, которые заводятся от одного слова "Россия", отметилпарламентарий.Напомним,в конце ноября, после задержания российскими пограничниками кораблей Незалежной рядом с Керченским проливом, по инициативе на Украине было введено военное положение. 26 декабря особый режим был отменен – однако в Киеве обещают новые провокации.Тем временем многие депутаты Верховной рады отмечают, что за месяц не было сделано ничего, что могло бы оправдать необходимость введения особого режима. Вдобавок, продолжается торговля с Россией – хотя Порошенко едва ли не ежедневно заявляет, что со "страной-агрессором" идет война.