Анна Хилькевич уехала зимовать в Таиланд. Актриса с
удовольствием публикует снимки с курорта.
Анна Хилькевич уехала зимовать в Таиланд. Актриса с
удовольствием публикует снимки с курорта.
В конце августа Хилькевич стала мамой во второй раз. Артистка
подарила супругу бизнесмену Артуру Волкову дочь Марию.
Еще во время беременности Анна отмечала, что очень
переживает из-за фигуры. Вынашивая ребенка, она набрала 15 килограммов. Однако уже
спустя две недели после родов знаменитость радостно заявила, что 10 уже сбросила.
По словам Хилькевич, бороться с лишним весом ей помогает обычная
диета кормящей мамы. Также артистка отмечала важность физической активности и массажа.
И вот, четыре месяца спустя звезда готова показать миру
обновленную фигуру. Анна опубликовала в личном Instagram фото в купальнике. Скрывая
лицо от палящего солнца под соломенной шляпой и очками, знаменитость улыбается фотографу.
"Я тут осознала, что езжу в Тайланд каждую зиму уже на
протяжении 4 лет точно🙈 ну, это точно любовь 💕))
ай😍да к нам!!))) (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок знаменитость.
Добавим, что Анна, ее
супруг и дочки Новый год отпразднуют в Таиланде. Присматривать за детьми
артистке помогает мама, которая тоже отправилась в путешествие. Ранее в личном
микроблоге знаменитость опубликовала снимок из самолета, где она запечатлена с родительницей и наследницами.
К слову, эта публикация дала повод для появления слухов. Фанаты
сделали вывод, что Хилькевич оставила мужа в Москве из-за скорого развода. Анне
даже пришлось публиковать опровержение. "Пока фотографироваться вчетвером у нас
не очень получается 🤦🏼♀😝
короче, мы не разведены, мы все вместе– все хорошо)) в Тае хорошо ☺",
– написала звезда.