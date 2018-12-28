Анна Хилькевич уехала зимовать в Таиланд. Актриса с удовольствием публикует снимки с курорта.

Анна Хилькевич уехала зимовать в Таиланд. Актриса судовольствием публикует снимки с курорта.В конце августа Хилькевич стала мамой во второй раз. Артисткаподарила супругу бизнесмену Артуру Волкову дочь Марию.Еще во время беременности Анна отмечала, что оченьпереживает из-за фигуры. Вынашивая ребенка, она набрала 15 килограммов. Однако ужеспустя две недели после родов знаменитость радостно заявила, что 10 уже сбросила.По словам Хилькевич, бороться с лишним весом ей помогает обычнаядиета кормящей мамы. Также артистка отмечала важность физической активности и массажа.И вот, четыре месяца спустя звезда готова показать мируобновленную фигуру. Анна опубликовала в личном Instagram фото в купальнике. Скрываялицо от палящего солнца под соломенной шляпой и очками, знаменитость улыбается фотографу."Я тут осознала, что езжу в Тайланд каждую зиму уже напротяжении 4 лет точно🙈 ну, это точно любовь 💕))ай😍да к нам!!))) (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок знаменитость.Добавим, что Анна, еесупруг и дочки Новый год отпразднуют в Таиланде. Присматривать за детьмиартистке помогает мама, которая тоже отправилась в путешествие. Ранее в личноммикроблоге знаменитость опубликовала снимок из самолета, где она запечатлена с родительницей и наследницами.К слову, эта публикация дала повод для появления слухов. Фанатысделали вывод, что Хилькевич оставила мужа в Москве из-за скорого развода. Аннедаже пришлось публиковать опровержение. "Пока фотографироваться вчетвером у насне очень получается 🤦🏼♀😝короче, мы не разведены, мы все вместе– все хорошо)) в Тае хорошо ☺",– написала звезда.