Звезды, как российские, так и зарубежные, кажется никогда не устанут поражать публику до глубины души как своими острыми высказываниями, так и вызывающими поступками. Масла в огонь подливают регулярно циркулирующие вокруг знаменитостей слухи. Разобраться во всем этом хитросплетении, не следя за жизнью главных действующих лиц, не так-то просто. К счастью, всегда найдутся профессионалы, которые подскажут, о чем непременно нужно узнать, а что можно пропустить. Дни.ру собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 декабря 2018 года.

Звезды, как российские, так и зарубежные, кажется никогда не устанут поражать публику до глубины души как своими острыми высказываниями, так и вызывающими поступками. Масла в огонь подливают регулярно циркулирующие вокруг знаменитостей слухи. Разобраться во всем этом хитросплетении, не следя за жизнью главных действующих лиц, не так-то просто. К счастью, всегда найдутся профессионалы, которые подскажут, о чем непременно нужно узнать, а что можно пропустить."Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 декабря 2018 года.В Сети появилось видео, на котором королева российской эстрады Алла Пугачева исполняет завлекательные танцевальные пируэты в коротких шортах. Запись была сделана еще в ноябре, на юбилее супруги композитора Игоря Крутого Ольги.Ролик вызвал бурную реакцию у общественности. Хватало как восторженных, так и критических замечаний.Материал дополняетсяПоследние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 декабря 2018 года, читайте в и специальных .